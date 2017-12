Com Cristaldo e Mouche, Palmeiras faz treino com bola em Itu

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira o primeiro treino com bola na temporada. Dividido em dois grupos, os jogadores participaram de um trabalho tático em campo reduzido em Itu, onde a equipe ficará concentrada até sábado da semana que vem. Os atacantes Mouche e Cristaldo, que negociam a saída do clube, participaram normalmente da atividade.

O treino foi parado diversas vezes para os jogadores se hidratarem, já que o calor era intenso na cidade do interior de São Paulo. Cleiton Xavier e Arouca, que acabaram o ano com problemas físicos, treinaram na maior parte do tempo e deixaram o gramado antes do término da atividade, como parte da programação.

O volante Gabriel, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, ficou na academia e chegou a ir para o campo, mas deu toques rápidos na bola, em atividade separada dos demais companheiros.

Cristaldo, que negocia com o Rubin Kazan, e Mouche, de partida para o Atlas-MEX, treinaram normalmente e devem continuar com o grupo concentrado até que suas situações sejam definidas. Quanto a Rafael Marques, o jogador não está treinando, pois seu contrato de empréstimo com o Palmeiras acabou no último dia 31, mas a confiança em conseguir mantê-lo no clube é grande.

O elenco do Palmeiras treinará em dois períodos no fim de semana, sem a presença da imprensa. Na segunda-feira, o volante Rodrigo, um dos sete reforços contratados na temporada, será apresentado.