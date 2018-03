Com Cristiano Ronaldo discreto, Portugal leva 3 a 0 da Holanda em amistoso

Em um dos seus últimos testes para a Copa do Mundo, a seleção de Portugal assustou a torcida nesta segunda-feira. Com Cristiano Ronaldo em campo durante quase toda a partida, os atuais campeões europeus levaram 3 a 0 da Holanda, que não conseguiu a vaga no Mundial da Rússia, no estádio de Genebra, na Suíça.

+ Alemanha avança no plano de se tornar a maior potência mundial no futebol

O amplo placar da vitória holandesa foi todo construído no primeiro tempo. Memphis Depay, Ryan Babel e Virgil van Dijk balançaram as redes antes do intervalo. Cristiano Ronaldo, maior foco das atenções no amistoso, decepcionou ao participar pouco das jogadas ofensivas de Portugal e ter raras iniciativas no ataque.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após brilhar na vitória de Portugal sobre o Egito, por 2 a 1, na sexta-feira, o astro do Real Madrid teve desempenho apagado no primeiro tempo. Discreto pelo lado direito do campo, o astro do Real Madrid viu o seu time ser engolido pelos holandeses na etapa inicial, ao menos no placar.

Mesmo sem exibir amplo domínio em campo, a Holanda construiu a vitória com certa facilidade no primeiro tempo, graças principalmente aos erros da defesa portuguesa. Aos 11, Van de Beek pegou mal dentro da área, mas a bola sobrou para Depay, que não perdoou na pequena área: 1 a 0.

O segundo gol veio aos 32 minutos, quando Ryan Babel teve a coragem de colocar a cabeça na bola, após um forte cruzamento da direita. O goleiro Anthony Lopes nem viu a cor da bola. Antes do intervalo, a Holanda anotou o terceiro. Foi aos 46, quando o zagueiro Matthijs de Ligt deu bela assistência, de cabeça, para Virgil van Dijk, sem qualquer marcação na área, encher o pé e mandar para as redes.

No segundo tempo, Portugal se ajustou na defesa e Cristiano Ronaldo resolveu aparecer na partida. Logo aos 2, o atacante cabeceou sem marcação e deu trabalho para o goleiro Jasper Cillessen, que caiu no canto para fazer a boa defesa.

Foi um dos raros bons momentos do amistoso na segunda etapa, que foi mais movimentada pela expulsão de João Cancelo, após o segundo cartão amarelo, e também pela invasão de três torcedores. Um deles chegou a abraçar Cristiano Ronaldo. O trio saiu escoltado pelos seguranças, sem maiores consequências.

Na equipe holandesa, o destaque na etapa final foi a estreia de Justin Kluivert. O filho do atacante Patrick Kluivert, que defendeu a mesma seleção nos anos 90 e 2000, entrou em campo aos 22. Com apenas 18 anos, o jogador do Ajax teve atuação discreta no amistoso.

O duelo com a Holanda foi o último teste da seleção portuguesa antes de o técnico Fernando Santos definir a lista de convocados para a Copa do Mundo. Na Rússia, Portugal está no Grupo B, ao lado de Espanha, Marrocos e Irã. Os portugueses vão estrear no dia 15 de junho contra a Espanha, maior favorita da chave.