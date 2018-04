Com Cruzeiro em boa fase, Cuca testa até 4 atacantes

"O Cuca testou muitas formações. Com três atacantes, com dois, com um, às vezes até com quatro. Ele sabe o que faz e vai optar pelo melhor para o Cruzeiro ir bem mais uma vez", explicou o atacante Wellington Paulista.

O meia Roger garante que o time assimilou bem as variações táticas. "Para nós não teve mistério nenhum. Fomos orientados pelo treinador, que fazia as mudanças, de acordo com algumas situações que poderiam acontecer em uma partida. Ele fez as opções dele e, dentro daquilo que ele achou melhor no treinamento, ele vai optar no jogo. Se não for de início, durante a partida".

O lateral-esquerdo Diego Renan, que deve seguir na equipe enquanto Gilberto se recupera, garante que não há nenhum segredo na escalação do Cruzeiro para pegar o América de Teófilo Otini, no sábado, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. "Foi mais um treinamento específico da equipe. O Cuca não é um treinador que costuma esconder o time, ele é tranquilo. Quando ele tiver o time, todo mundo vai saber".