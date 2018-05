Com Cuéllar e Borja, Colômbia divulga 35 pré-convocados para a Copa

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) divulgou nesta segunda-feira a lista de 35 jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo deste ano. Nos próximos dias, o técnico José Pékerman cortará 12 destes nomes para definir os 23 que vão representar a Colômbia no torneio da Rússia.

Entre os chamados, dois jogadores que atuam no Brasil. Apesar dos altos e baixos atravessados desde que chegaram ao País, o volante Cuéllar, do Flamengo, e o atacante Miguel Borja, do Palmeiras, foram lembrados. O zagueiro Mina, que deixou o clube alviverde para jogar no Barcelona este ano, também está na lista.

A meta da Colômbia é pelo menos repetir o desempenho de 2014, quando realizou a melhor campanha de sua história e só caiu nas quartas de final, para o Brasil. Para isso, Pékerman manteve aquela base e chamou nomes que se destacaram há quatro anos, como o goleiro Ospina e os meias Cuadrado e James Rodríguez.

Outra aposta de Pékerman é o atacante Radamel Falcao García. O jogador era uma das maiores esperanças da Colômbia para 2014, mas ficou de fora da Copa graças a uma grave lesão. Após oscilações nos últimos anos, voltou a atuar em alto nível e terá a chance de disputar seu primeiro Mundial, aos 32 anos.

A seleção colombiana está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Polônia e Senegal. A estreia do país na sexta participação no torneio em sua história acontecerá diante dos japoneses, dia 19 de junho, em Saransk, às 9 horas (de Brasília).

Confira a lista de 35 pré-convocados da Colômbia para a Copa:

Goleiros: Ivan Arboleda (Banfield), José Fernando Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali).

Defensores: Santiago Arias (PSV), Farid Díaz (Olimpia-PAR), Bernardo Espinosa (Girona-ESP), Frank Fabra (Boca Juniors), Stefan Medina (Monterrey-MEX), Yerry Mina (Barcelona), Johan Mojica (Girona-ESP), Óscar Murillo (Pachuca-MEX), Davinson Sánchez (Tottenham), William Tesillo (León-MEX), Cristian Zapata (Milan).

Meio-campistas: Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Edwin Cardona (Boca Juniors), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Gustavo Cuéllar (Flamengo), Jefferson Lerma (Levante), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua-CHN), Sebastián Pérez (Boca Juniors), Juan Quintero (River Plate), James Rodríguez (Bayern de Munique), Carlos Sánchez (Espanyol), Mateus Uribe (América-MEX).

Atacantes: Carlos Bacca (Villarreal), Miguel Borga (Palmeiras), Yimmi Chará (Junior Barranquilla), Falcao García (Monaco), Téo Gutiérrez (Junior Barranquilla), José Izquierdo Mena (Brighton & Hove Albion), Luis Muriel (Sevilla), Duván Zapata (Sampdoria).