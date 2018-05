Com Dagoberto, Cruzeiro chega ao Paraguai para duelo na Libertadores

BELO HORIZONTE - Os jogadores do Cruzeiro desembarcaram no Paraguai na manhã desta terça-feira com Dagoberto como principal novidade na lista de 20 nomes relacionados pelo técnico Marcelo Oliveira para a partida decisiva desta quarta, contra o Cerro Porteño, às 22 horas (de Brasília), em Assunção, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Recuperado de uma lesão na coxa direita, o atacante poderá voltar ao time depois de ter ficado fora das três partidas anteriores da equipe. Por terem empatado por 1 a 1 no confronto de ida, os cruzeirenses precisarão de uma vitória simples ou de uma igualdade por dois ou mais gols para seguirem vivos na competição continental.

Marcelo Oliveira comandará nesta terça, a partir das 19 horas (de Brasília), um treino no Estádio General Pablo Rojas, local da partida desta quarta. Após o trabalho, o treinador poderá confirmar ou não se irá utilizar Dagoberto como titular. Se escalado, o atacante deverá entrar na vaga de Willian.

Neste duelo de volta com o Cerro Porteño, o Cruzeiro poderá contar com força total à disposição. O volante Nilton, que cumpriu três jogos de suspensão imposta pela Conmebol, está liberado para voltar ao time, mas a tendência é a de que Henrique seja mantido como titular.

Além de Dagoberto, Borges, Luan e Willian foram relacionados como atacantes para a partida desta quarta. Marcelo Moreno, curiosamente, sequer viajou para o Paraguai.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo desta quarta:

Goleiros: Elisson e Fábio.

Laterais: Ceará, Mayke e Samudio.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo.

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Nilton e Tinga.

Meias: Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart.

Atacantes: Borges, Dagoberto, Luan e Willian.