Com defesa em baixa, Palmeiras estuda opções e aguarda reforço

O antigo ponto forte do Palmeiras virou o primeiro foco de dúvida do time neste início de Campeonato Brasileiro. A defesa falhou nos últimos três jogos da equipe, vive a possibilidade de mudanças e a expectativa de possíveis reforços nos próximos meses.

+ Clube contrata multinacional para investigar final

+ Borja volta aos treinos e deve reforçar Palmeiras

O setor tinha sido um alicerce no time no Campeonato Paulista, com apenas dois gols sofridos como visitante e atuações seguras de Antônio Carlos e Thiago Martins. A dupla começou o ano pouco cotada no clube e ganhou espaço com o técnico Roger Machado. Agora, porém, com as falhas, ambos enfrentam o risco de perder a posição.

Nos jogos com Corinthians, Boca Juniors e Botafogo, o Palmeiras levou gols em falhas do setor defensivo. Contra os dois primeiros adversários, Antônio Carlos estava nos lances, mas foi defendido pelo treinador. Já na segunda-feira, no Rio, uma vacilada coletiva permitiu o empate alvinegro.

O maior risco aos dois vem do banco de reservas. O veterano Edu Dracena ainda não conseguiu recuperar o status de titular neste ano e aguarda uma chance. Até agora ele jogou só uma vez. A mesma expectativa vale para Emerson Santos. O ex-botafoguense interessava também ao Corinthians, foi o primeiro reforço contratado para 2018 e sequer estreou. A chance deve vir, finalmente, ao longo deste Brasileiro.

A equipe tem ainda à disposições opções como Luan e Juninho. Juntos, os dois defensores vieram no ano passado por cerca de R$ 20 milhões e atuaram pouco. A dupla tem ficado no banco de reservas e só jogou quando o treinador decidiu poupar os titulares.

O clube tem ainda a expectativa de reforço para o setor. No último mês o diretor de futebol, Alexandre Mattos, viajou à Europa para negociar com possíveis contratações para chegar ao Palmeiras no meio do ano. Um dos alvos era Jemerson, do Mônaco.