Com demonstração de apoio a ucraniano, Betis empata com o Valencia

A partida entre Betis e Valencia foi marcada neste sábado por uma demonstração de apoio dos jogadores da equipe de Sevilha ao ucraniano Roman Zozulya, alvo de polêmica nas últimas semanas no futebol espanhol. Os atletas do Betis entraram em campo vestindo uma camisa exibindo o nome de Zozulya, sobre o uniforme da partida, que acabou empatada sem gols, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

A polêmica teve início no mês passado, quando o Betis emprestou o jogador ao Rayo Vallecano, atualmente na segunda divisão espanhola. Torcedores do Rayo, contudo, não aprovaram a contratação e protestaram nas redes sociais alegando que Zozulya teria ligação com grupos de extrema-direita.

O principal alvo da torcida foi uma foto do jogador com uma camisa com um brasão de armas, considerado por muitos bastante similar ao de um grupo paramilitar ucraniano de extrema-direita. E o Rayo Vallecano é um clube conhecido pelo engajamento político e social de torcedores, que se indignaram pela suposta ligação do jogador com esse grupo.

Os protestos foram tantos, na negociação e também na chegada do jogador ao clube, que o Rayo acabou cancelando o acerto. E o atacante voltou ao Betis, ao qual chegou no início da temporada 2016/2017 - embora tenha sido parte do grupo da seleção ucraniana que participou da Eurocopa, vinha sendo pouco aproveitado, tendo participado de apenas seis jogos.

A situação ganhou novas proporções com a demonstração de preocupação da Embaixada da Ucrânia na Espanha. Na terça-feira desta semana, o embaixador Anatoliy Scherba se reuniu com o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, para discutir o assunto. Ao fim do encontro, a Liga emitiu comunicado no qual pedia o apoio do governo espanhol ao jogador de futebol, alegando que ele "tem direito de trabalhar".

O cancelamento do acerto com o Rayo deixou Zozulya em situação complicada porque aconteceu justamente quando fechava a janela de transferências internacionais. Assim, o ucraniano não pode voltar a jogar pelo Betis, tampouco pelo Rayo. Tecnicamente, ele só poderia jogar por um outro clube europeu na próxima janela, em julho.

RESULTADO

Com o 0 a 0 na cidade de Sevilha, o Betis chegou aos 24 pontos, ocupando provisoriamente a 13ª colocação da tabela do Espanhol. Já o Valencia segue em situação complicada, perto da zona de rebaixamento. O time tem 20 pontos e está em 15º lugar, apenas três posições acima da degola.