Com derrota, Uruguai se afasta dos líderes

Para o Uruguai, pior do que tomar a virada e ver um tabu de oito anos ir por água abaixo foi se distanciar do grupo dos quatro primeiros da Eliminatória Sul-Americana, que se garantem na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Com a derrota, os uruguaios estacionaram nos quatro pontos, na sexta colocação - sem contar ainda o resultado de Paraguai e Chile. O Uruguai já está atrás da Argentina, do Brasil, do Paraguai, da Colômbia e até da Venezuela. Antes mesmo do jogo do Morumbi, o capitão Diego Lugano já falava da importância de não perder para o Brasil. "Nossa idéia é somar o maior número de pontos nos jogos em casa. Como empatamos com o Chile (domingo passado, em 2 a 2), não podemos mais vacilar", disse o ex-são-paulino. Lugano, aliás, acabou sendo bastante hostilizado pela torcida brasileira. Poucos foram os são-paulinos que criaram coragem para gritar o nome do zagueiro. A grande maioria dos torcedores brasileiros, com palmeirenses, santistas e corintianos, hostilizou Lugano. Em campo, o jogador não pareceu ter se abalado: mostrou o conhecido futebol de força e muita raça, entrando forte nas divididas e sem desistir nunca das jogadas. Depois da partida, ele recebeu abraços calorosos de Robinho, Juan e Luís Fabiano - prova de que o choque entre eles, que provocou um corte na testa do atacante, foi mesmo um acidente. Lugano deu a camisa para Luis Rosan, fisioterapeuta da seleção brasileira e do São Paulo. O zagueiro já declarou diversas vezes que cogita voltar, um dia, ao time do Morumbi. Tabu quebrado O resultado marcou o fim de um tabu: há oito anos o Brasil não vencia o Uruguai. Foram cinco empates e uma vitória dos uruguaios nesse período. O próximo jogo do Uruguai pelas Eliminatórias será contra a Venezuela, dia 14 de junho, em Montevidéu. Na última edição das Eliminatórias, antes da Copa de 2006 na Alemanha, os uruguaios perderam para os venezuelanos por 3 a 0 em pleno Estádio Centenário, em Montevidéu. O Uruguai acabou ficando de fora do Mundial ao ser derrotado pela Austrália, na repescagem.