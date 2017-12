Com desequilíbrio muscular, Cleber quer jogar na estreia do Santos

Faltando duas semanas para a estreia do Santos no Campeonato Paulista, o zagueiro Cleber já avisou que quer estar em campo contra a Ferroviária. O defensor foi apresentado nesta sexta-feira no CT Rei Pelé e avisou que estará à disposição do técnico Dorival Júnior.

Durante toda a semana, ele não treinou com os companheiros. Cleber passou por uma cirurgia no joelho em 2010 e, desde então, tem um desequilíbrio muscular. O fato foi notado nos exames feitos pelo departamento médico do Santos, que tem trabalhado para corrigir esse desequilíbrio.

"Se o Dorival me levar, eu vou. Lógico. Até amanhã, se quiser. Estou empolgado, trabalhando para isso. Quero estar disponível sempre. Fazer o melhor para mim e para equipe", disse o jogador, que não tem nenhum veto para entrar em campo.

Ao ser apresentado, ele também voltou a festejar o acerto com o Santos. "Comemorei porque foi uma alegria imensa. É mais uma vitória na minha vida chegar em um grande clube como o Santos. Foi aquela coisa de ansiedade de dar certo e, graças a Deus, foi concluído ontem (quinta). Saí da sala (onde assinou o contrato) muito alegre, brincando com todo mundo. Foi um momento muito especial pra mim", revelou.