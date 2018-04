Com desfalques, Dorival testa alternativas em treino do Santos Com seis desfalques para o jogo contra o Audax, no domingo, pelo Campeonato Paulista, o técnico Dorival Júnior testou mudanças no time do Santos no treino desta quarta-feira. Uma das novidades foi a escalação de Patito Rodriguez no ataque, formando dupla com Ricardo Oliveira.