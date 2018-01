Com desfalques, São Paulo treina de olho na vaga da Libertadores

Com Luis Fabiano fora e Rodrigo Caio suspenso, o técnico Milton Cruz já prepara o São Paulo para o duelo decisivo contra o Goiás, domingo, no estádio Serra Dourada. Um empate deve garantir ao time do Morumbi a vaga na Copa Libertadores do próximo ano, mas ao rival só a vitória interessa, sem contar que o time goiano ainda depende de uma combinação de resultados para se salvar.

Para o lugar de Rodrigo Caio, a dúvida está entre Lyanco e Edson Silva. A zaga tem sido bastante criticado por sofrer muitos gols e pelo excesso de erros, principalmente o titular Lucão. Já Rogério Ceni fará um teste nesta quarta-feira para ver se tem condições de jogo, mas é provável que ele não possa estar em campo e Denis seja mantido no gol.

Na frente, no lugar de Luis Fabiano, Alan Kardec entra. Para o atacante, a classificação para a Libertadores se tornou fundamental para que 2016 o São Paulo tenha um ano melhor. "Contra o Goiás é um jogo que vai definir muito de como será 2016. A Copa Libertadores gera mais receita, mas visibilidade, pode nos trazer muitas coisas boas e temos de lutar por ela", explicou.

Quem tenta tirar a vaga do São Paulo é o Internacional, que tem dois pontos a menos e só garante a vaga se vencer e o time do Morumbi perder, ou se vencer por mais de sete gols de diferença e o tricolor empatar. Os gaúchos recebem o Cruzeiro, que vem em ascensão no campeonato. "O ano de 2015 foi um pouco irregular e no próximo precisamos fazer de tudo para ter uma temporada melhor", concluiu Kardec.