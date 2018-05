Com desfalques, Adilson Batista testa alternativas no Vasco

RIO - Passada a decepção pela perda do título carioca, o técnico Adilson Batista voltou aos trabalhos com problemas para resolver no time do Vasco. O time deve ter até seis desfalques para o jogo contra o Resende, nesta quarta, pela Copa do Brasil. Como empatou sem gols na ida, a equipe carioca precisa vencer para avançar à segunda fase.

Para tanto, terá que contar com alternativas no time, em razão das baixas de Edmílson, Guiñazu, André Rocha e Rodrigo, todos lesionados. Além de Thalles e Danilo, convocados para um período de treinos com a seleção olímpica.

Com estes desfalques, Adilson formou a equipe titular do Vasco no treino desta terça com Martín Silva, Diego Renan, Luan, Rafael Vaz e Marlon; Aranda, Pedro Ken, Fellipe Bastos e Douglas; Reginaldo e Éverton Costa.

Durante a atividade, o treinador parou o trabalho tático para passar indicações e acertar o posicionamento dos jogadores. Na sequência, ele comandou treino de bola parada com Dakson e Bernardo. Depois, Adilson deu atenção às bolas aéreas na defesa, com os zagueiros Rafael Vaz, Jomar e Douglas Silva.

A partida desta quarta está marcada para as 22 horas, em São Januário. Em caso de novo empate por 0 a 0, o duelo será decidido nos pênaltis. Igualdade com gols dá a classificação ao Resende.