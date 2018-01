Com desfalques, Ceará enfrenta Botafogo O Ceará enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Caio Martins, desfalcado de dois jogadores. O lateral-direito Jefferson Luís e o meio campista Claudinho Paranaense cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Embora ocupe apenas a 19ª posição na competição, o time cearense embarcou, nesta quinta-feira à tarde, para o Rio de Janeiro animado devido às duas vitórias consecutivas. A última delas na casa do adversário Mogi Mirim, por 2 a 1. O técnico Celso Teixeira, no entanto, sabe da força do Botafogo, que é o atual líder (ao lado do Sport-PE), dono da melhor defesa e do segundo melhor ataque da Segundona. Por isso, ele preferiu reforçar a defesa escalando três volantes (Marcelo, França e Roberto Ramos).