Com desfalques, Cruzeiro pode ter improvisações contra o Palmeiras

Mayke e Charles receberam o terceiro cartão amarelo no último domingo, no empate por 0 a 0 com o Sport, na Arena Pernambuco. Como Ceará continua contundido, Luxemburgo pode optar pela entrada de Fabiano na lateral direita ou mesmo pela improvisação de Léo.

Além disso, o técnico terá o retorno de Fabrício, que cumpriu suspensão diante do Sport. Nesse caso, ele pode retomar a sua vaga na lateral esquerda, que foi ocupada no domingo pelo chileno Mena, ou mesmo ganhar uma oportunidade no meio-de-campo, na vaga de Charles. Outra possibilidade para Luxemburgo é a escalação do volante Eurico.

"Agora vamos ter que mudar um pouquinho e vamos ver o que é melhor. É uma possibilidade que vamos avaliar. Se o Fabrício volta na lateral, no lugar do Mena, ou se entro com ele no meio", afirmou.

A definição sobre quem vai ocupar a vaga dos suspensos, porém, deverá começar a acontecer nesta terça-feira. Afinal, após o desembarque no Aeroporto de Confins, o elenco ganhou a segunda-feira de folga. A reapresentação está marcada para as 15h30 de terça na Toca da Raposa II.