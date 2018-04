Com desfalques e sem treinador no banco, Avaí encara o Coritiba no Paraná

Em entrevista coletiva, o treinador confirmou a mudança na dupla de zaga, que será formada por Emerson e Jéci. Outra ausência na equipe será a do capitão Marquinhos, que estará fora devido a uma lesão na panturrilha esquerda. Eduardo Costa, com dores na coxa direita, também fica fora. A dupla de zaga, inclusive, defendeu o Coritiba e sabe jogar no Couto Pereira.

Gilson Kleina fez elogios aos experientes defensores. "A gente está bem servido. Como treinamos com várias situações, o Emerson é experiente, o Jéci é experiente. Eles atuaram justamente pelo Coritiba e o importante é que sai um, entra outro, mantém o nível", comemorou.

Para o lugar do ídolo da equipe no meio de campo, Gilson Kleina optou por Renan Oliveira e elogiou o substituto. "Começo com o Renan Oliveira pela qualidade dele. Também teremos o dinamismo, não fazendo comparação com os dois, respeitando as características de cada um. E mudamos pouco na característica da equipe. É um jogador que entrou no lugar do Marquinhos no último jogo. Vamos torcer para que o Renan faça um grande jogo. Tem qualidade e condições para isso", afirmou o treinador, que será a ausência da área técnica do Avaí por mais três jogos.

O treinador foi julgado por desrespeitar a arbitragem na derrota para o Internacional, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão. Em sessão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Gilson Kleina foi punido com a suspensão de quatro jogos. Como já cumpriu uma partida, o técnico ficará fora por três duelos. Cabe recurso do Avaí sobre a decisão.

Após as atividades em Florianópolis, o elenco da Avaí partiu para a capital paranaense. O time ocupa a nona colocação, com 4 pontos. Seu adversário deste sábado está na 14.ª posição, com 3.