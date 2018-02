Com desfalques, Fla recorre a Felipe A semana vai ser tensa para o Flamengo, que ainda luta para se manter na primeira divisão a uma rodada do término do Campeonato Brasileiro. Problemas não faltam para o técnico Andrade, que terá três desfalques para o confronto decisivo contra o Cruzeiro, domingo, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Da Silva, Dimba e Jônatas vão cumprir suspensão automática. Diante da falta de opções do elenco, os desfalques assustam Andrade. Douglas Silva é o favorito para a vaga no meio-de-campo. Já no ataque, a solução deve ser Felipe, que na semana passada sofreu críticas de Andrade e da diretoria por afirmar que vai ficar desempregado após o fim de seu contrato com o clube - que se encerra em 31 de dezembro de 2004. Irritado com a declaração do jogador, o presidente do Flamengo, Marcio Braga, chegou a declarar que o "ciclo de Felipe estava encerrado no clube". Andrade também foi duro e disse que quem estivesse insatisfeito poderia sair do clube. Um dia após o empate com o São Paulo, porém, o discurso do treinador foi mais ameno com Felipe. Ele disse nesta segunda-feira que ainda conta com o meia para o jogo de domingo. "A qualidade dele é imprescindível para o elenco. Devo escalá-lo no ataque, mas antes quero vê-lo nos treinos desta semana", afirmou Andrade. Nesta terça-feira, o elenco se reapresenta na Gávea. Em busca da tranqüilidade, a delegação viaja já na quarta-feira para Volta Redonda. "O povo de lá sempre apoiou e incentivou o Flamengo. Precisamos dessa ajuda para sair de campo com a vitória", afirmou Andrade. A diretoria do clube, inclusive, anunciou uma promoção para lotar o estádio da Cidadania. Quem comprar um ingresso de arquibancada (R$ 15), ganha outro.