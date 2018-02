Com desfalques, Leão testa Corinthians em duas formações O técnico Emerson Leão ainda não definiu a equipe que entrará em campo no próximo domingo, contra o Grêmio Barueri, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino coletivo desta quarta-feira, o treinador montou o time com duas formações táticas. Sem o meia Roger e o boliviano Arce, machucados, e os zagueiros Marcus Vinícius e Marinho, suspensos, Leão manteve na primeira parte dos trabalhos o time no esquema 3-5-2, com o volante Daniel improvisado na zaga ao lado de Gustavo e Betão. Na segunda parte do treino, Leão optou pelo 4-4-2, tirou Daniel e colocou o atacante Jean Carlos no meio ao lado de Willian, alimentando o ataque com Amoroso e Wilson. Com essa formação, o treinador espera que o time tenha um maior poder ofensivo. "Na realidade não foi um treino para gostar de um ou outro esquema", contou Leão. "Utilizei o dia para testar. Vamos repetir esses trabalhos ao longo da semana até encontrar a melhor formação. Quero, também, que o time se concentre na bola parada, que é o que decide cerca de 60% dos jogos." O goleiro Jean voltou a treinar, mas ficará no banco de reservas. O time que pega o Barueri terá: Marcelo; Daniel (Jean Carlos), Betão e Gustavo; Rosinei, Marcelo Mattos, Magrão, Willian e Wellington; Wilson e Amoroso. Vampeta no Corinthians? O nome do volante Vampeta voltou a ser cogitado no Parque São Jorge. O jogador, que realiza exercícios físicos no clube, poderia assinar um contrato por rentabilidade para o Campeonato Brasileiro. Assim, ele só ganharia pelo que produzisse dentro de campo. Nenhum dirigente se pronunciou sobre o possível retorno do atleta.