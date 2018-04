Com desfalques para o clássico, Dorival analisa reservas

Entre os destaques do time, que venceu por 5 a 0, cinco dos principais nomes do elenco atleticano: Lima, Toró, Mancini, Jobson e Diego Souza. O ex-palmeirense e o ex-botafoguense, aliás, marcaram um gol cada. Wesley, Leonardo Silva e Giovanni Augusto também balançaram as redes.

Dorival teve a oportunidade de começar a pensar nas alterações que será obrigado a fazer no time titular do Atlético-MG no clássico contra o Cruzeiro, no sábado. Richarlyson é desfalque certo e deverá dar lugar a Zé Luiz. Toró ainda não deve fazer jogar.

Na lateral-direita, Patric e Rafael Cruz estão machucados. "O Patric já teve uma pequena melhora, mas ainda não teve condição de treino. Vamos aguardar ainda mais alguns dias para observar como ele vai evoluir. Caso tenha uma resposta positiva, ele tem chance de participar do jogo", explicou o médico Rodrigo Lasmar. O jovem Bernard treinou na posição nesta terça-feira e pode ganhar uma chance.

Réver também pode ser desfalque. "Ele fez um exame de ressonância magnética que evidenciou um estiramento leve na panturrilha esquerda. Ele está em tratamento, ainda está com dor, não tem condições de treino, mas vai ficar em tratamento intensivo. O jogo ainda é sábado e não vamos definir nada antecipadamente. Vamos levar o tratamento e a dúvida até momentos antes do jogo. Se ele tiver uma melhora muito grande, surpreendente, pode ter condições de jogo", disse o médico. Lima e Leonardo Silva disputam a vaga.