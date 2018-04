Com desfalques, Roth promove mudanças no Grêmio O técnico Celso Roth promoveu várias mudanças no time do Grêmio no treino desta terça-feira, em preparação para o duelo de quarta, contra o Fluminense, no Engenhão. As alterações se devem às ausências de André Lima e Escudero, lesionados, Fábio Rochemback, suspenso, e Julio Cesar, vetado por ter vínculo com o clube carioca.