Com desfalques, Vasco busca reação e vaga antecipada pela Copa do Brasil

RIO - Em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o Vasco busca nesta quarta-feira contra o Treze, na Paraíba, apagar a má impressão deixada nas rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro, quando empatou com América-MG e perdeu para o Luverdense, no Mato Grosso. O jogo, às 22 horas, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), é mais uma oportunidade para o técnico Adilson Batista avaliar parte do elenco.

O time está desfalcado de sete atletas. Ainda assim, é o favorito contra o Treze. Se vencer por diferença mínima de dois gols, o Vasco evitará a partida de volta, no Rio, e avançará direto à terceira fase da competição nacional. Este discurso não foi utilizado por Adilson Batista, receoso de que declarações nesse sentido poderiam motivar o adversário e também por que está ciente das deficiências de seu time.

O Vasco fez um bom Campeonato Carioca e perdeu por pouco a final para o Flamengo. Mas deslizou na estreia da Série B contra o América-MG, em São Januário. Voltou a jogar mal contra o Luverdense, no último sábado, quando perdeu para a equipe do Mato Grosso por 2 a 1.

Pela Copa do Brasil, passou pelo Resende ao vencer o time do interior do Rio por 1 a 0, em São Januário, em um gol de Douglas em pênalti mal marcado. Antes, na Arena Amazônia, em Manaus, atuou muito mal e empatou sem gols com o mesmo adversário, em uma partida que serviu de evento-teste do estádio para a Fifa.