Com destaque de Lúcio, Brasil bate a França no fair play A seleção brasileira conseguiu tirar a França do topo do ranking do Jogo Limpo da Copa do Mundo, divulgado nesta quarta-feira pela Fifa. Após o encerramento das oitavas-de-final, o Brasil aparece em primeiro lugar, com 914 pontos. A seleção francesa caiu para segundo, com 893. O destaque da seleção brasileira na Copa da Alemanha é o zagueiro Lúcio, que ainda não cometeu nenhuma falta. O ranking leva em consideração o número de infrações e cartões recebidos pelas equipes. Ao final do Mundial, a Fifa pretende entregar uma medalha para cada atleta da seleção com o melhor desempenho. Além disso, a entidade doará cerca de 50 mil dólares para serem investidos no desenvolvimento do futebol infantil. Brasil e França, as duas seleções com o maior "fair play" da Copa, se enfrentam neste sábado pelas quartas-de-final, em Frankfurt, às 16 horas. É a primeira vez que as seleções se enfrentam em Mundiais desde que o Brasil foi derrotado na final da Copa de 1998 por 3 a 0. Os dez primeiros colocados após 56 partidas: 1.º Brasil - 914 pontos 2.º França - 893 3.º Espanha - 886 4.º Argentina - 872 5.º Alemanha - 864 6.º Equador - 843 7.º Suécia - 836 8.º Inglaterra - 822 9.º Suíça - 807 10.º México - 793