Com Diego Costa machucado, Del Bosque dá chance a Juanmi

Artilheiro do Campeonato Inglês, Diego Costa deverá desfalcar a Espanha em jogo chave das Eliminatórias da Eurocopa, sexta-feira, contra a Ucrânia. O atacante sofreu uma lesão muscular na vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Hull City, domingo, e deverá ser oficialmente cortado da seleção espanhola nas próximas horas. Para o lugar dele já foi convocado o garoto Juanmi, do Málaga, que pode estrear.

Aos 21 anos, Juanmi é o terceiro jogador da geração campeã europeia sub-19 em 2012 a chegar à seleção principal, seguindo os passos dos também atacantes Gerard Deulofeu (do Barcelona, emprestado ao Sevilla) e Paco Alcáver (Valencia). O próximo da turma deverá ser Jesé, do Real Madrid.

Sem Diego Costa, que é brasileiro naturalizado, o técnico Vicente Del Bosque deve escolher entre Alvaro Morata, da Juventus, e Pedro, do Barcelona, para comandar o ataque espanhol diante da Ucrânia.

Com nove pontos, a campeã da Copa do Mundo de 2010 é segunda do Grupo C, atrás da Eslováquia, que tem 12. Depois, na terça-feira da semana que vem, a Espanha faz amistoso contra a Holanda, em Amsterdã.