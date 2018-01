Com Diego Souza, Dorival relaciona 23 para jogo contra Novorizontino

O técnico Dorival Junior relacionou pela primeira vez Diego Souza para uma partida do São Paulo. O reforço vindo do Sport deve começar no banco a estreia do time tricolor em casa nesta temporada.

+ Dorival define time e terá Diego Souza e Cueva como opções no banco

Além dele, o meia Cueva, que também começou a pré-temporada mais tarde que o restante do elenco do grupo, também foi relacionado, mas não será titular. Arboleda, que se recupera de uma lisão na coxa direita e Morato, em fase final de recuperação de cirurgia no joelho, são os únicos desfalques.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O São Paulo, que atuou com um time alternativo na derrota por 2 a 0 para o São Bento, na quarta, deve começar a partida deste sábado com Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Petros, Shaylon e Lucas Fernandes; Marcos Guilherme e Brenner.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Jucilei, Pedro e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Bissoli, Brenner, Caíque, Diego Souza, Gabriel, Marquinhos Cipriano, Marcos Guilherme e Paulinho