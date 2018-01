Com dois a menos, Inter vence e fica perto da vaga Invicto na Copa Libertadores da América, o Internacional deu um importante passo rumo às quartas-de-final da competição ao derrotar o Nacional por 2 a 1, na noite desta quinta-feira. O confronto, o primeiro das oitavas, aconteceu no estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. Os gaúchos jogaram boa parte do segundo tempo com dois jogadores a menos. Com o resultado, o time dirigido por Abel Braga, que teve a melhor campanha entre os clubes brasileiros na segunda fase da competição, pode até perder por 1 a 0 para assegurar a classificação na próxima fase do torneio sul-americano. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, no estádio do Beira-Rio. O classificado pega o vencedor do confronto entre Atlético Nacional (COL) e LDU (EQU). Os equatorianos ganharam a primeira partida por 4 a 0. Mesmo jogando fora de casa, o Inter, partiu para cima dos uruguaios e quase marcou o primeiro gol da partida aos 3 minutos. Após uma falha do zagueiro Vanzini, o atacante Fernandão passou pelo goleiro Bava, mas se enrolou com a bola no momento de concluir. Na seqüência, a defesa adversária afastou o perigo. O Nacional respondeu logo em seguida. Brítez chutou de fora da área e Clemer fez boa defesa ao espalmar para o escanteio. O meia voltou a assustar a torcida colorada aos 20 minutos. Ele bateu rasteiro e a bola passou rente a trave esquerda do goleiro brasileiro. A pressão dos donos da casa surtiu efeito aos 30. Depois de uma cobrança de escanteio, Vanzini subiu mais que a zaga do Inter e cabeceou. Clemer falhou e deixou a bola passar. O camisa 1 do time de Porto Alegre, no entanto, se redimiu ao 40 minutos ao defender um chute forte do atacante Gonzálo Castro. O Internacional chegou ao empate nos minutos finais do primeiro tempo. Fabinho recebeu passe próximo da área e foi derrubado. O juiz Oscar Ruiz marcou falta. Em jogada ensaiada, Jorge Wagner cobrou com perfeição e mandou a bola no canto direito, sem chances para o goleiro Bava, que sequer pulou na bola. Após o intervalo, o time comandado pelo técnico Abel Braga quase virou o jogo. Logo no primeiro lance, o colombiano Rentería, que havia entrado no lugar de Rafael Sobis, partiu com velocidade e bateu por cima do gol. Em seguida, a partida teve que ser paralisada porque Clemer foi atingido na cabeça por um objeto jogado pela torcida. No recomeço do jogo, o Inter seguiu pressionando e levou perigo novamente aos 5 minutos. Depois de fazer uma tabela com Fernandão, Rentería chutou na entrada da área e a bola passou rente à trave. De tanto insistir, o Internacional virou o placar aos 19 minutos, justamente com Rentería. O atacante colombiano recebeu a bola, deu um chapéu no zagueiro adversário e bateu no canto do goleiro Bava, marcando um lindo gol. Pela comemoração, o jogador recebeu o cartão amarelo. Ele foi expulso aos 31 minutos por impedir a cobrança de um tiro de meta. Os brasileiros ficaram com dois jogadores a menos aos 37 minutos depois que o zagueiro Ediglê, que havia entrado na vaga de Alex, pisou num adversário deitado no gramado. Apesar da desvantagem, o Inter segurou o Nacional e confirmou a vitória, a quinta no torneio. Os gaúchos foram os únicos dos times brasileiros a vencer no exterior nas oitavas-de-final da Libertadores. O Corinthians foi superado pelo River Plate por 3 a 2, em Buenos Aires, enquanto o Goiás perdeu por 2 a 0 para os argentinos do Estudiantes, em La Plata.