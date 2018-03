Com dois a menos, San Lorenzo elimina o River Plate

Mostrando garra e determinação, o San Lorenzo eliminou o rival River Plate da Copa Libertadores ao buscar o empate em 2 a 2 na noite desta quinta-feira, no Monumental de Nuñez, em partida válida pelas oitavas-de-final. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Como havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o San Lorenzo avançou às quartas-de-final e terá pela frente a LDU, que eliminou o Estudiantes. Já o River vê o sonho de conquistar a Libertadores terminar de forma dramática. Jogando em casa, o River começou bem e abriu o placar antes dos 10 minutos, mas o gol foi anulado de forma incorreta pela arbitragem, por causa de um suposto impedimento. Mesmo assim, o time "milionário" manteve a pressão fez o primeiro gol aos 11 minutos, com Matías Abelairas. Embalado pela torcida, o River Plate parecia cada vez mais próximo da vaga com a expulsão de Rivero, aos 42 minutos. O 1 a 0 dava a vaga do time do Monumental. Para melhorar ainda mais o ânimo do River, Bottinelli deu uma cotovelada dentro da área e foi expulso. Pênalti que El Loco Abreu cobrou e marcou. E, quando tudo parecia encaminhado, o San Lorenzo, mesmo com dois jogadores a menos, resolveu entrar para a história da competição. Bergessio marcou aos 24 minutos e empatou três minutos depois, de cabeça, para garantir a vaga de sua equipe.