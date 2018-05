Com dois de Adebayor, Tottenham goleia Sunderland em casa no Inglês

LONDRES - Com dois gols de Adebayor, o Tottenham goleou o Sunderland por 5 a 1, nesta segunda-feira, e manteve a esperança de terminar o Campeonato Inglês entre os quatro primeiros colocados. Jogando em casa, o time londrino saiu atrás no placar, mas buscou a virada no segundo tempo e deslanchou nos minutos finais do confronto.

A vitória levou o Tottenham aos 59 pontos, de volta à sexta posição da tabela, depois que o Manchester United flertou com a colocação no fim de semana. O time de Londres está agora a quatro pontos do Arsenal, quarto colocado, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Contando com Paulinho entre os titulares, o Tottenham dominou a maior parte do jogo. Mas só confirmou o favoritismo após levar um susto no início. Aos 17, Cattermole abriu o placar e deixou o Sunderland em vantagem. O empate veio nove minutos depois, com o primeiro gol de Adebayor, após passe de Eriksen.

A virada veio depois do intervalo, mas somente aos 33 minutos, quando Harry Kane anotou o segundo dos anfitriões. O terceiro veio aos 41 com Eriksen, que já havia dado assistência a Adebayor. O próprio voltou a deixar sua marca aos 45. E Sigurdsson sacramentou a vitória do Tottenham os acréscimos.