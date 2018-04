Com dois de Cavani, PSG busca empate contra o Guingamp pelo Francês

Com dois gols do centroavante uruguaio Edinson Cavani, o Paris Saint-Germain buscou o empate com o Guingamp por 2 a 2 neste domingo, em casa, pela 35ª rodada do Campeonato Francês. O duelo praticamente não valia nada para as equipes.

O PSG já garantiu o título de maneira antecipada e entrou em campo apenas para cumprir tabela. O Guingamp está em 11º lugar, com 46 pontos, com esperanças mínimas de obter uma vaga para a Liga Europa.

Faltam três rodadas para o término da competição e o Guingamp está a seis pontos do Saint-Etienne, o sexto colocado e, provisoriamente, com uma das vagas para o torneio europeu - pelas regras do Francês, os dois primeiros vão .

Talvez por isso a equipe visitante tomou a iniciativa da partida e abriu 2 a 0 de vantagem no marcador. Ludovic Blas abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo e Jimmy Briand fez o segundo, aos 22 da etapa final.

O PSG começou a reação aos 30, com um gol de pênalti de Cavani. E conseguiu igualar o placar ao 40 novamente, novamente com o uruguaio, que completou cruzamento de Meunier. Também atuaram como titular pelo time da capital francesa os brasileiros Daniel Alves e Thiago Silva. O zagueiro Marquinhos ficou no banco de reservas.

Pela 36ª rodada, o Paris Saint-Germain visitará o Amiens na sexta-feira. No domingo, o Guingamp jogará fora de casa contra o Dijon. Jogo para valer mesmo, o PSG terá apenas em 8 de maio, quando enfrentará o Les Herbiers, da terceira divisão, na decisão da Copa da França.