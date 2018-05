Com dois de Fabregas, Arsenal vence e assume 2.º lugar Com grande atuação do meia Cesc Fabregas, o Arsenal bateu o Aston Villa por 3 a 0, neste domingo, no Emirates Stadium, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Inglês. Fabregas, que entrou somente no segundo tempo, marcou dois gols nos 27 minutos em que esteve em campo e foi o destaque da partida.