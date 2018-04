Com dois de Hazard, Chelsea goleia no Inglês; Liverpool só empata

Destaque do Chelsea na conquista do título do Campeonato Inglês na última temporada, o belga Eden Hazard é um bom exemplo da campanha ruim que o time faz nesta edição do torneio, afinal, ainda não havia sequer um gol na competição. Neste sábado, porém, ele desencantou e liderou o time londrino na vitória por 4 a 1 sobre o Bournemouth, fora de casa, pela 35ª rodada.

Hazard encerrou o seu jejum com estilo, afinal, marcou duas vezes na goleada, aos 34 minutos do primeiro tempo e aos 46 da etapa final. Os outros gols do time foram anotados pelo espanhol Pedro, logo aos cinco minutos, e pelo brasileiro Willian, aos 26 do segundo tempo. O gol do Bournemouth saiu aos 36 minutos da primeira etapa, sendo marcado por Tommy Elphick.

A goleada não ajudou muito a melhorar a situação do Chelsea, que deixou o atacante brasileiro Alexandre Pato no banco de reservas, pois o time está em nono lugar no Inglês com 47 pontos. Já o Bournemouth é o 13º colocado, com 41.

LIVERPOOL VACILA E SÓ EMPATA

No reencontro com o técnico Rafa Benítez, que o conduziu ao título da Liga dos Campeões na temporada 2004/2005, o Liverpool vacilou e cedeu o empate ao Newcastle por 2 a 2, no Anfield Road, após abrir 2 a 0 no primeiro tempo.

Daniel Sturridge anotou o primeiro gol da partida logo aos dois minutos e Adam Lallana ampliou aos 30. Na etapa final, porém, Papiss Cissé, aos três, e Jack Colback, aos 21 minutos, arrancaram o empate para o Newcastle, que luta contra o rebaixamento no Inglês e está em penúltimo lugar com 30 pontos.

Já o Liverpool chegou aos 55 pontos, na sétima posição e na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Agora, porém, o time está ameaçado pelo oitavo colocado Southampton, que chegou aos 54 pontos após derrotar o lanterna e já rebaixado Aston Villa por 4 a 2, em Birmingham.

Dusan Tadic marcou dois gols pelo Southampton, que foi vazado duas vezes por Ashley Westwood. Shane Long e Sadio Mané marcaram os outros gols do time visitante.