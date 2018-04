Com dois de Jean, Inter B vence em Novo Hamburgo

NOVO HAMBURGO - O time B do Internacional, comandado por Clemer, conheceu nesta quarta-feira a sua segunda vitória em dois jogos no Campeonato Gaúcho. Jogando fora de casa, no Estádio do Vale, a equipe sub-23 colorada ganhou do Novo Hamburgo por 2 a 1 e assumiu a liderança isolada do Grupo A.

Enquanto a equipe principal estende a pré-temporada, o Inter usa atletas da base nas primeiras rodadas do Gaúcho. E, por enquanto, está sendo suficiente. Nesta quarta-feira, Jean, zagueiro de apenas 20 anos, subiu mais que a defesa do time da casa após cobrança de escanteio e abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo.

Nos acréscimos, Marcelo Pitol deu rebote após falta batida pelo Inter, Jean disputou com a zaga e fez o segundo dele. Logo na volta do intervalo, Jonatas Belusso recebeu do ex-gremista Anderson Pico e bateu por baixo de Alisson.

A partida, violenta, teve a distribuição de 11 cartões amarelos, sendo seis para os jogadores colorados. Eles voltam a campo no domingo, quando o Inter enfrenta o Passo Fundo. Depois, na quarta-feira que vem, o jogo contra o São Paulo, novamente com o time B, deve marcar a reabertura do Beira-Rio.