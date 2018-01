Com dois de Jovetic, Inter de Milão vence a segunda no Italiano

Com dois gols do atacante montenegrino Stevan Jovetic, a Inter de Milão venceu o Carpi por 2 a 1 neste domingo, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, os visitantes estão na terceira colocação, com seis pontos. O time da casa é o lanterna, ainda sem pontuar.

A Inter contou com a presença dos brasileiros Miranda e Juan entre os titulares. Hernanes começou no banco de reservas e entrou a cinco minutos do fim. Em campo, a equipe surpreendeu os anfitriões com um gol aos 31 minutos do primeiro tempo.

O Carpi chegou ao empate aos 36 minutos da etapa final com Di Gaudio. No último minuto, a Inter teve um pênalti a seu favor e Jovetic bateu com perfeição para garantir a vitória. O montenegrino já havia brilhado na estreia da Inter no Italiano, quando marcou o único gol da partida na vitória sobre o Atalanta.

Também neste domingo, o Napoli ficou no empate em 2 a 2 com a Sampdoria, em casa. O argentino Higuain marcou os dois gols do time anfitrião e o brasileiro Eder balançou a rede duas vezes para os visitantes. Pouco conhecido no Brasil, Eder foi revelado pelo Criciúma e transferiu-se para o futebol italiano quando tinha 19 anos, em 2005. Com o resultado, o time da casa foi para a 14ª colocação com um ponto enquanto a Sampdoria está em sexto, com quatro.

O Chievo Verona surpreendeu com uma goleada por 4 a 0 sobre a Lazio, em casa. Riccardo Meggiorini, Alberto Paloschi (duas vezes) e Valter Birsa marcaram o gols da partida e que levaram a equipe aos seis pontos e à liderança da competição por conta do saldo de gols. A Lazio está em 13º, com 13.

O Torino derrotou a Fiorentina em casa, de virada, por 3 a 1. Moretti, Quagliarella e Baselli marcaram os gols da vitória que deixou a equipe na vice-liderança com seis pontos. Os visitantes, que abriram o marcador com Marcos Alonso, estão em décimo, com três.

O Atalanta se recuperou da derrota na estreia e venceu o Frosinone por 2 a 0, em casa, com gols de Stendardo e Alejandro Daro Gomez. Com o resultado, o time anfitrião subiu para o oitavo lugar, com três pontos. O adversário é o penúltimo sem ainda pontuar.

Com gol de Luca Rigoni, o Palermo venceu a Udinese por 1 a 0, fora de casa, e subiu para a quinta colocação com seis pontos. A Udinese é a 11ª, com um. O Genoa derrotou o Verona por 2 a 0, em casa, com gols de Pavoletti e Gakpe. O resultado deixou a equipe anfitriã na oitava colocação com três pontos enquanto os visitantes estão em 15º com um.