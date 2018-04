Com dois de Klose, Lazio goleia Fiorentina e já é 3º no Italiano

A Lazio esquentou a briga dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões nesta segunda-feira ao golear a Fiorentina por 4 a 0, diante de sua torcida. Miroslav Klose foi o destaque da partida, com dois gols nos minutos finais da partida, no complemento da 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, a Lazio desbancou o Napoli da terceira posição e se colocou na zona de classificação para o principal torneio europeu de clubes. O time de Roma tem os mesmos 46 pontos do Napoli, agora na quarta colocação, mas leva vantagem nos critérios de desempate. A Fiorentina, que também está na briga, soma 42 pontos e ocupa o quinto lugar.

Jogando em casa, a Lazio não demorou para impor no campo o domínio das arquibancadas. Logo aos 6 minutos, o volante Lucas Biglia acertou belo chute de primeira da entrada da área e abriu o marcador - o argentino teve outra chance semelhante, também de primeira e quase da mesma posição, mas mandou na trave.

Apesar das chances seguidas, a Lazio só ampliou a vantagem depois do intervalo. Em boa jogada no ataque, o brasileiro Felipe Anderson sofreu falta dentro da área e o juiz anotou o pênalti. Candreva converteu a cobrança e anotou o segundo dos anfitriões.

A boa vantagem fazia a Lazio administrar a vitória com tranquilidade. Mas mesmo assim o time não desistiu do ataque. Klose, de peixinho, marcou o terceiro aos 30. O quarto veio aos 40, dos pés do mesmo atacante alemão, após bate-rebate na perdida defesa da Fiorentina.