Com dois de Koke, Atlético de Madrid atropela o Las Palmas fora de casa

O Atlético de Madrid não tomou conhecimento do Las Palmas e goleou neste sábado por 5 a 1, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O resultado levou o time visitante aos quatro pontos, na terceira colocação. Os anfitriões ainda não somaram pontuaram na classificação.

Apesar de atuar fora de casa, o Atlético começou pressionando e abriu dois gols de vantagem com cinco minutos de partida. Abriu o placar com Angel Correa, que cortou o zagueiro e bateu colocado, aos três. Na sequência, ampliou com Ferreira-Carrasco em chute cruzado na entrada da área.

Na etapa final, o Las Palmas esboçou uma reação com um gol do ex-são-paulino Jonathan Calleri, aos 13. Ele aproveitou cruzamento da esquerda e completou de cabeça. Mas Koke acabou com a festa da torcida local três minutos mais tarde.

O atacante espanhol aproveitou uma sobra e, de fora da área, acertou o ângulo esquerdo do goleiro argentino Leandro Chichizola. O Atlético seguiu pressionando e fez o quarto, novamente com Koke.

Carrasco fez bela jogada individual, mas foi travado dentro da área do Las Palmas. A bola subiu e o atacante emendou de meia bicicleta paras redes. A goleada estava assegurada, mas ainda houve tempo para mais um. Aos 43, Thomas recebeu na meia-lua e bateu colocado para fazer o quinto dos visitantes.

O Atlético de Madrid volta a campo pelo Espanhol no próximo dia 9 de setembro, quando visitará o Valencia pela terceira rodada da competição. O Las Palmas buscará a reação no dia 11, quando enfrentará o Málaga, fora de casa.

Em outros jogos deste sábado, o Girona venceu o Malaga por 1 a 0, em casa, com gol de Pedro Alcala. Em seus domínios, o Levante empatou por 2 a 2 com o La Coruña. Bardhi e Ivi Lopez marcaram para os anfitriões. Cartabia e o brasileiro Sidnei descontaram para os visitantes.