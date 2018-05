Com dois de Messi, Barcelona bate La Coruña e dispara

Com dois gols de Messi, o Barcelona derrotou o La Coruña por 3 a 1, neste sábado, fora de casa, e se distanciou na liderança do Campeonato Espanhol. O time catalão, que tem um jogo a mais que os rivais, chegou aos 36 pontos, abrindo cinco de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid.

Já o La Coruña, que atuou no Estádio Riazor, desperdiçou a chance de encostar nos líderes. A equipe da casa tem 25 pontos e é o quinto colocado. Se tivesse vencido, chegaria aos 28 e alcançaria a terceira posição da tabela. Mais cedo, o Real Madrid venceu o Almeria por 4 a 2, se mantendo na segunda colocação.

A 11.ª vitória do Barcelona no campeonato começou a ganhar corpo aos 27 minutos de jogo. Messi caprichou no chute da entrada da área e deixou os visitantes em vantagem. Aos 35, Ibrahimovic teve chance para ampliar mas parou nas mãos do goleiro anfitrião.

A oportunidade desperdiçada custou caro. Quatro minutos depois, Adrian se antecipou aos zagueiros e acertou a cabeça para empatar o jogo. O Barcelona só voltou a liderar o placar aos 35 minutos do segundo tempo. Messi, mais uma vez, marcou o segundo de cabeça. E, aos 43, Ibrahimovic completou cruzamento e definiu a vitória.