Com dois de Mina, Valencia vence a Real Sociedad e segue na cola no Real Madrid

O Valencia não teve vida fácil neste domingo, mas, graças à atuação decisiva do atacante Santi Mina, conseguiu vencer a Real Sociedad por 2 a 1, em casa, no estádio Mestalla, e emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Espanhol, seguindo no encalço do Real Madrid.

Com o terceiro triunfo seguido, o Valencia foi a 49 pontos, se manteve na quarta colocação e permanece na cola do Real Madrid, terceiro com 51. A vitória também foi importante para que a equipe do técnico Marcelino García siga distante do quinto colocado, o Villarreal, agora oito pontos atrás na tabela de classificação. A Real Sociedad tem 29 pontos e é o 14.º.

O confronto, válido pela 24.ª rodada da competição, foi decidido com dois gols - um em cada tempo - do atacante Santi Mina, que chegou à marca de 12 gols na competição e ultrapassou o italiano Simone Zaza para se tornar artilheiro do time no torneio. Lionel Messi, com 24 gols, lidera a artilharia geral.

O time da casa, mesmo com menos posse de bola, dominou a maior parte do jogo, mas foi pressionado em alguns momentos e quase viu a vitória escapar. No primeiro tempo, Santi Mina marcou aos 34 minutos após passe de Montoya. No começo da etapa final, aos nove minutos, Oyarzabal aproveitou erro na saída de bola do Valencia e empatou a partida, o que gerou nervosismo nos donos da casa, que passaram a errar alguns lances fáceis.

Santi Mina, porém, apareceu para decidir após falha do goleiro Antônio Ramirez e precisou apenas empurrar para o gol para dar aos donos da casa a vitória, fundamental para manter a equipe bem colocada na briga por uma das quatro vagas à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Mais cedo, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao, o Athletic Bilbao sofreu, mas venceu o lanterna Málaga de virada por 2 a 1. Youssef En-Nesyri abriu o placar para o último colocado, que cedeu o empate e a virada com gols de Susaeta e San Jose.

A vitória levou o time do País Basco para a 12.ª posição, com 31 pontos. O Málaga tem 13 e vê cada vez mais difícil a chance de permanecer na elite do futebol espanhol.