Com dois de Rashford, United derrota Liverpool e segue como vice-líder do Inglês

Com dois gols de Rashford, o Manchester United freou o embalo do Liverpool neste sábado, venceu o clássico em casa por 2 a 1 pela 30.ª rodada e manteve a segunda colocação na tabela do Campeonato Inglês.

+ TEMPO REAL: Manchester United 2 x 1 Liverpool

+ Confira a tabela do Campeonato Inglês

O resultado levou o time anfitrião aos 65 pontos, com cinco de vantagem para os visitantes, que agora têm a terceira colocação ameaçada. O Tottenham é o quarto, com 58, e jogará neste domingo contra o AFC Bournemouth, fora de casa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Liverpool vinha de uma crescente na competição. Nas últimas dez rodadas, somou 25 pontos, e tinha o melhor retrospecto entre todas as outras equipes nesse período. Era melhor até do que o líder Manchester City, que navega tranquilo rumo ao título com 78 pontos conquistados até aqui.

No clássico deste sábado, o Liverpool até conseguiu impor o ritmo da partida, teve 65% da posse de bola na etapa inicial, mas não criou chances de gol. O United foi letal quando teve a bola em seus pés, graças também a atuação inspirada de Rashford.

Ele abriu o placar aos 14 minutos com um golaço. Após tiro de meta, Lukaku desviou de cabeça e a bola caiu nos pés do atacante inglês pelo lado esquerdo. Ele avançou, invadiu a área, deu um corte para trás em cima de Alexander-Arnold, que quase caiu. Livre, mandou uma bomba em chute cruzado sem chances para Karius.

Dez minutos depois, o time da casa ampliou após mais um chutão do goleiro De Gea. Dessa vez Lukaku dominou na intermediária e tocou para Juan Mata. Ele tentou avançar, mas foi cortado. A bola sobrou de novo nos pés de Rashford na esquerda, que bateu no contrapé de Karius.

No Liverpool, o brasileiro Firmino lutou os 90 minutos. Na etapa inicial, deu dois chutes fracos na mão de De Gea. No segundo tempo, foi mais discreto. O gol do Liverpool, inclusive, saiu aos 21 minutos, mas sem a participação dele: Mané cruzou da esquerda e o zagueiro Bailly mandou contra.

O Manchester United agora se concentra para o duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após empate sem gols na Espanha no jogo de ida, o time inglês recebe o Sevilla nesta terça-feira, no Old Trafford. O Liverpool, que já está garantido nas quartas de final da principal competição europeia, tem a semana livre para treinar e no sábado receberá o Watford pelo Campeonato Inglês.