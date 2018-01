Com dois de Romero, América do México vira sobre Jeonbuk Hyundai e pega o Real

O América do México é o terceiro classificado para as semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputado no Japão. Neste domingo, em Osaka, o time mais popular do México virou sobre o Jeonbuk Hyundai, venceu por 2 a 1, com dois gols de Silvio Romero, e se classificou para jogar na quinta-feira contra o Real Madrid em Tóquio.

Pelo formato do torneio, os campeões europeu (o Real) e sul-americano (Atlético Nacional, de Medellín) começam na semifinal. O time colombiano enfrenta, na quarta, o vencedor do duelo de logo mais entre o Kashima Antlers, campeão japonês, dono da casa, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, representante de seu continente.

Dez anos depois de ter avançado à semifinal do Mundial de 2006, quando perdeu do Barcelona, o América volta a esta fase do torneio em sua terceira participação, a segunda seguida - caiu diante do Guangzhou Evergrande de Felipão nas quartas de final do ano passado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O herói da classificação foi o argentino Silvio Romero, que fez os dois gols do time mexicano. No primeiro, aos 13 minutos do primeiro tempo, completou de cabeça o cruzamento de Michael Arroyo. No segundo, aos 29, bateu bonito depois de cobrança de escanteio da esquerda. O goleiro Jung-nam defenderia fácil, mas a bola desviou em Won-jae e o enganou.

Os sul-coreanos, que haviam aberto o placar no primeiro tempo com Bo-kyung, aos 23, uma troca envolvente de passes, agora se contentarão em jogar pelo quinto lugar, na quarta-feira.

FICHA TÉCNICA:

JEONBUK HYUNDAI 1 x 2 AMÉRICA

JEONBUK HYUNDAI - Hong Jung-nam; Choi Chul-soon, Kim Chang-soo (Go Moo-yul) e Lim Jong- eun, Park Won-jae; Shin Hyung-min, Jung Hyuk, Kim Bo-kyung (Leonardo) e Lee Jae-sung; Edu (Lee Dong-gook) e Kim Shin-wook. Técnico - Kanghee Choi.

AMÉRICA - Muñoz; Goltz, Valdez, Aguilar, Álvarez (Arroyo) e Samudio; Da Silva, Martínez (Guerrero); Quintero (Alvarado), Romero e Peralta. Técnico - Ricardo la Volpe.

GOLS - Kim Bo kyung, aos 23 minutos do primeiro tempo. Romero, aos 13 e aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Viktor Kassai (Hungria)

CARTÕES AMARELOS - Jung Hyuk, Choi Chul Soon, Shin Hyung Min e Valdez.

LOCAL - Suita City Football Stadium, em Osaka (Japão)