Com dois gols anulados de rival, Betis vence e segue em 5º no Espanhol

Com dois gols anulados do rival Girona, o Betis venceu mais uma no Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira, e manteve o sonho de obter a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Fora de casa, o time de Sevilha derrotou o Girona por 1 a 0 e sustentou a quinta colocação da tabela.

O time visitante chegou aos 52 pontos e segue em quinto, ainda sonhando com a principal competição europeia. No Espanhol, os quatro primeiros colocados da tabela entram na Liga dos Campeões. O problema para o Betis é que o quarto colocado é o Real Madrid, com 64. O Valencia, em terceiro, tem 65.

Nesta busca, o time de Sevilha balançou as redes aos 36 minutos de jogo. Loren Moron recebeu enfiada pelo meio, disparou pela intermediária e bateu na saída do goleiro Yassine Bounou, em finalização por cobertura.

Foi o único gol válido da partida. No segundo tempo, o Girona chegou a mandar a bola para as redes por duas vezes. Mas a arbitragem anulou os lances, ambos protagonizados pelo uruguaio Cristhian Stuani.

Na primeira jogada, ele estava em posição de impedimento ao completar cruzamento da esquerda para as redes, aos 16 minutos. Na sequência, aos 31, ele escorou de cabeça para o gol. Desta vez, estava em posição regular. Mesmo assim, o árbitro anulou o gol, o que gerou revolta por parte da torcida local.

Após abrir a 32ª rodada do Espanhol, o Betis voltará a campo na quinta-feira que vem para receber o Las Palmas. No mesmo dia, o Girona, que segue com 44 pontos, na oitava colocação da tabela, vai visitar o Alavés.