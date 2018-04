Com dois gols de Aubameyang, Arsenal supera Stoke pelo Inglês

Após um primeiro tempo ruim, o Arsenal contou com dois gols de pênalti e uma boa atuação na parte final do duelo para tentar diminuir as cobranças do seu torcedor. Neste domingo, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o time londrino superou o Stoke City por 3 a 0, no Emirates Stadium, com dois gols marcados pelo atacante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang.

O triunfo, o quarto consecutivo da equipe por diferentes competições, levou o Arsenal aos 51 pontos, consolidado em sexto lugar no torneio nacional. Já o Stoke parou nos 27, o que o deixa na vice-lanterna do Inglês, dentro da zona de rebaixamento.

Apesar da fragilidade exposta pela tabela de classificação do campeonato, foi o Stoke que se lançou ao ataque no início do duelo, a ponto de ter uma chance de gol com o suíço Shaqiri, logo nos primeiros minutos. O Arsenal demorou a acordar no jogo, mas quando o fez, quase marcou com Ramsey, que acertou a trave da meta adversária aos 22. Só que o time realmente produziu pouco, indo ao intervalo sob vaias das sua torcida.

O segundo tempo do duelo foi bem mais movimentado. Logo no começo, Wilshere, após falha de Ospina, e Welbeck quase marcaram. Shaqiri, o jogador mais perigoso do Stoke, quase fez um gol olímpico, mas o seu time não resistiu a uma "blitz" do Arsenal e acabou sendo vazado.

Após Lacazette e Chambers quase marcarem em lances quase seguidos, Özil foi derrubado na grande área por Martins Indi. Aubameyang, então, foi para a cobrança aos 30 minutos, deslocou o goleiro adversário e fez 1 a 0.

O gol, porém, não chegou a trazer muita tranquilidade ao Arsenal, pois o time levou um grande susto em chute de fora da área de Ndiaye. Só que o jogo ficou mais aberto e o time londrino aproveitou. Deu trabalho a Butland, que em um mesmo lance defendeu finalizações de Mkhitaryan e Özil, mas depois marcou mais duas vezes.

O primeiro deles foi de Aubameyang, aos 41 minutos, fazendo o seu segundo gol na partida, em finalização de dentro da grande área. Depois, aos 44, Lacazette foi derrubado na área e converteu mais um pênalti para o time londrino, fechando o placar em 3 a 0.

O Arsenal agora voltará a jogar na quinta-feira, quando receberá o CSKA Moscou para o jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. Já o próximo compromisso do Stoke será no sábado, pelo Campeonato Inglês, contra o Tottenham, também em casa.