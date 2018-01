Com dois gols de Bacca, Milan vence Palermo por 3 a 2 pelo Italiano

Com dois gols do colombiano Carlos Bacca, o Milan venceu o Palermo por 3 a 2 neste sábado, no estádio San Siro, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O resultado levou os anfitriões para a décima colocação na tabela, com seis pontos. Os visitantes estão em sétimo, com sete.

O Milan contou com a presença do brasileiro Luiz Adriano entre os titulares. E saiu dos pés dele a primeira chance de gol. Logo aos três minutos, o meio-campista avançou pela direita e cruzou rasteiro. O zagueiro Struna tentou cortar, mas chutou contra a própria meta. A bola bateu no peito do goleiro Sorrentino e saiu para escanteio.

O time da casa se manteve melhor na partida e conseguiu abrir o marcador aos 21 minutos. Calabria, que havia acabado de entrar no lugar de Abate, machucado, cruzou da direita, a bola bateu na zaga e sobrou para Bonaventura, que rolou para trás. Bacca apareceu livre e bateu colocado para marcar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de continuar melhor na partida, o Milan vacilou e levou o empate aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro Diego Lopez saiu mal e Hiljemark fez de cabeça. O gol não abalou os anfitriões, que mantiveram a pressão e voltaram a ficar na frente do marcador dez minutos depois. Bonaventura driblou Chochev e foi derrubado próximo da área. O próprio Bonaventura cobrou com perfeição e marcou o segundo.

O jogo ficou morno na etapa final. Somente aos 26 minutos o Palermo voltou a dar emoção ao duelo. Hiljemark tabelou com Gilardino e deixou tudo igual novamente. O Milan, no entanto, não deu nem tempo para o rival comemorar. Dois minutos depois, Kucka cruzou da direita, Bacca se antecipou e tocou de cabeça para garantir a vitória.

As duas equipes agora voltam a jogar na quarta-feira pelo Campeonato Italiano. O Milan visita a Udinese e o Palermo recebe o Sassuolo. A competição tem como líder a Inter de Milão, que soma nove pontos e tem 100% de aproveitamento. Neste domingo, ainda pela quarta rodada, visita o Chievo, que está em segundo lugar, com sete.

Em outro duelo disputado neste sábado pelo Italiano, o Empoli venceu a Udinese de virada por 2 a 1, fora de casa. Zapata abriu o placar para os anfitriões. Paredes deixou tudo igual e Maccarone, nos acréscimos, decretou a vitória. O resultado levou os visitantes para a 12ª colocação, com quatro pontos. A Udinese é a 14ª, com três.