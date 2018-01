Com dois gols de Cavani, PSG arranca empate com o líder Nice

Após sair em desvantagem por dois gols de diferença, o Paris Saint-Germain contou com uma bela atuação do uruguaio Edinson Cavani e arrancou um empate por 2 a 2 com o Nice, no Parque dos Príncipes, pela 17.ª rodada do Campeonato Francês.

Apesar de sair na frente e ceder o empate, o Nice comemorou o empate, pois retornou à liderança que havia sido tomada pelo Monaco no início da rodada, com 40 pontos contra 39 do time do principado. Já o PSG se manteve na terceira posição, com 36 pontos.

Os visitantes optaram por deixar Balotelli no banco, mas conseguiram sair na frente do marcador. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Cyprien fez um golaço em cobrança de falta que mandou no ângulo esquerdo de Aréola.

Ainda na primeira etapa, aos 45, Alassane Plea recebeu lançamento de Dalbert, driblou o zagueiro Marquinhos ao dominar a bola no peito, e bateu por cobertura na saída do goleiro: 2 a 0.

Assim que os times voltaram para a segunda etapa, Cavani tratou de mostrar que o PSG estava vivo no jogo. No primeiro minuto, Verrati lançou Aurier, que cruzou na medida para o uruguaio apenas completar para as redes com o pé direito.

Aos 15 minutos, o centroavante mostrou todo o seu oportunismo. Aproveitando-se de saída errada do goleiro Cardinale, o uruguaio ficou com a bola nos pés e o gol aberto para encher o pé e sair para o abraço. Foi o 15.º gol marcado por Cavani na temporada 2016/2017, tornando-se o maior artilheiro entre as cinco maiores ligas da Europa (França, Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha).

As duas equipes voltam a campo no meio de semana, pela Copa da Liga Francesa. Enquanto o Paris Saint-Germain recebe o Lille, o Nice encara o Bordeaux fora de casa. Ambas as partidas estão marcadas para quarta-feira.