Com dois gols de Edmundo, Palmeiras vence Santo André Em jogo-treino realizado neste sábado na Centro de Treinamento da Barra Funda, o Palmeiras derrotou o Santo André, por 2 a 0, com destaque para o atacante Edmundo, que marcou os dois gols da partida, que serviu de preparação para o Campeonato Brasileiro. Outro que se destacou no treino foi o chileno Valdívia, que deu trabalho à defesa do Santo André com seus dribles e arrancadas. Os goleiros Marcos e Diego Cavalieri foram poupados. Bruno, terceiro reserva, atuou na equipe principal. O técnico Caio Júnior gostou do rendimento da equipe, que jogou com Bruno; Wendel, Dininho, David e Valmir; Martinez, Pierre, Michael e Valdivia; Osmar e Edmundo. O Palmeiras continuará a série de treinos até a estréia no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 13 de maio. O clube tem como meta conseguir uma vaga à Copa Libertadores do próximo ano.