Com dois gols de Fred, Fluminense derrota o Bangu

O torcedor do Fluminense que trocou a praia pelo Maracanã não se arrependeu: viu nesta quarta-feira a segunda vitória da equipe na Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca). Desta vez, bateu o Bangu por 3 a 0, dois gols do artilheiro Fred, ambos de pênalti e com paradinha, e do atacante Alan, pelo Grupo A.

É verdade que o Fluminense não repetiu a boa atuação da estreia, quando derrotou o Americano, em Campos, por 3 a 0, no domingo. Mas jogou o suficiente para vencer o esforçado time do Bangu, que não rendeu tão mal até levar o segundo gol tricolor.

A equipe comandada por Cuca atuou com muita vontade e, em alguns momentos do jogo, apertou o rival com toque de bola envolvente. Mas teve dificuldade no último passe e nas finalizações. O Fluminense fez dois gols de pênalti que realmente existiram. O primeiro aconteceu no primeiro tempo.

No intervalo, Fred respirou aliviado por ter marcado seu primeiro gol na temporada. "Graças a Deus fui feliz. É bom para tirar a ansiedade. O sol está muito quente e priorizamos tocar a bola", disse o atacante, que sonha disputar a Copa do Mundo da África do Sul, em junho.

O Bangu buscou o empate no início do segundo tempo, mas sofreu outro baque. Mais um gol de Fred e a derrota se consolidava. O atacante Alan, que entrara na etapa final, anotou o terceiro e fechou o placar. Dia de sol forte, de feriado municipal de São Sebastião, padroeiro do Rio, e de vitória tricolor no Maracanã.

O Fluminense voltará a campo no domingo para enfrentar o Volta Redonda, às 17h, no Maracanã. O Bangu terá pela frente o Flamengo, sábado, às 17h, no Engenhão.

GRUPO B

Ainda nesta quarta, Resende e Macaé empataram por 3 a 3, em Resende, pelo Grupo B. O time da casa soma dois pontos na tabela, enquanto o Macaé chegou ao seu primeiro ponto na competição.

Ficha Técnica

Fluminense 3 x 0 Bangu

Fluminense - Rafael; Cássio (Thiaguinho), Gum e Leandro Euzébio; Mariano, Diguinho (Diogo), Everton, Júlio César e Conca; Fred e Maicon (Alan). Técnico: Cuca.

Bangu - Marcos Leandro; Uilian, Abílio, Carlos Renan e Bruno Santos (Júnior); Marcão, André Oliveira, Digão (Muniz) e Tiano; Somália e Pipico (Gustavo). Técnico: Marcelo Buarque.

Gols - Fred, aos 19 minutos do primeiro tempo. Fred, aos 24, e Alan, aos 49 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Thiaguinho, Diguinho, Leandro Euzébio (Fluminense); Bruno Santos, André Oliveira e Somália (Bangu).

Árbitro - Pathrice Wallace Correa Maia.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).