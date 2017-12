Com dois gols de Higuaín, Juventus derrota Bologna e segue tranquila na ponta do Italiano

A Juventus iniciou o ano de 2017 do mesmo modo que terminou 2016 no Campeonato Italiano. Neste domingo, no encerramento da 19.ª rodada - a última do primeiro turno -, a equipe de Turim derrotou em casa o Bologna por 3 a 0, no Juventus Stadium, e segue com folga na liderança da competição. O grande destaque foi o centroavante argentino Gonzalo Higuaín, autor de dois gols.

Agora com 45 pontos, a Juventus mantém quatro de vantagem para a Roma, que também venceu neste domingo. E essa diferença pode ser ainda maior, pois o time de Turim tem um jogo a menos - será no dia 8 de fevereiro, fora de casa, contra o Crotone. Já o Bologna, tranquilo na parte intermediária da tabela de classificação, está em 15.º lugar, com 20 pontos.

A vitória da Juventus veio em um jogo em que o goleiro Neto, ex-Atlético Paranaense, teve uma rara oportunidade de atuar, já que o veterano Gianluigi Buffon apresentou forte gripe durante a semana e foi poupado pelo técnico Massimiliano Allegri. O meia Hernanes, ex-São Paulo, por sua vez, passou os 90 minutos no banco de reservas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A noite foi de argentinos em Turim, com Gonzalo Higuaín abrindo e fechando o placar - marcando primeiro aos 7 minutos do primeiro tempo e depois aos 10 do segundo - e o atacante Paulo Dybala convertendo pênalti aos 41 da etapa inicial. Com os dois gols neste domingo, Higuaín fica mais próximo da artilharia do campeonato - tem 12, contra 14 do compatriota Mauro Icardi, da Internazionale.