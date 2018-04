Com dois gols de Luan, Grêmio garante a liderança do Gaúcho

O Grêmio entrou em campo neste domingo com a liderança do Campeonato Gaúcho ameaçada pelo arquirrival Inter, que mais cedo derrotou o União Frederiquense e ficou à frente na tabela. Mas com dois gols de Luan em um minuto, o time venceu o São Paulo de Rio Grande por 2 a 0, em casa, e manteve a primeira colocação.

Com o resultado, o time do técnico Felipão agora lidera com 29 pontos, um a mais do que o arquirrival. A equipe colorada, no entanto, tem um jogo a menos. Na quarta-feira enfrenta o Ypiranga, no Beira-Rio, em jogo adiado da sexta rodada e pode assumir a ponta. O São Paulo é o 13º colocado com 13 pontos.

Com o apoio dos torcedores, o Grêmio começou pressionando o adversário e quase abriu o placar no primeiro minuto de partida. Galhardo cruzou da direita na segunda trave, Luan desviou, o goleiro chegou a tocar na bola e o zagueiro Júnior Sergipano salvou em cima da linha.

Antes do intervalo, os anfitriões tiveram mais duas boas chances de tirar o zero do marcador. Aos 27, o goleiro Ricardo Villar saiu mal após cruzamento e Geromel, no susto, tocou de cabeça para fora. Cinco minutos depois, Marcelo Oliveira deixou Luan na cara do gol, mas ele bateu em cima do camisa 1 do São Paulo.

O gol foi sair somente aos 23 minutos da segunda etapa. Everton cruzou na área e Luan, de cabeça, marcou. Ainda atordoado, o São Paulo viu Luan ampliar o marcador no minuto seguinte. Giuliano lançou o atacante pela direita, ele cortou o goleiro para o meio da área e empurrou para as redes.

O Grêmio agora volta a campo pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, visita o Campinense pela primeira fase da competição. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta.