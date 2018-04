Com dois gols do veterano Luca Toni, Verona bate o Napoli

Com dois gols do veterano Luca Toni, de 37 anos, o Verona derrotou o Napoli por 2 a 0 neste domingo, em casa, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado faz o time da casa respirar um pouco mais aliviado, já que vai a 29 pontos e abre oito de distância para a zona de rebaixamento.

Os visitantes permanecem em quarto lugar, com 46 pontos, e podem ver os times que estão a sua frente abrirem distância. A Roma, vice-líder com 50 pontos, e a Lazio, terceira colocada com 46, entram em campo nesta segunda-feira contra Sampdoria e Torino, respectivamente.

A vitória era importante para o Napoli não deixar os rivais pela Liga dos Campeões distantes na tabela. No Italiano, os dois primeiros garantem vaga para a fase de grupos e o terceiro lugar vai para a repescagem por uma vaga no torneio europeu.

Agora, o Napoli esquece a competição nacional e se dedicará à Liga Europa. Na quinta-feira, a equipe visita o Dínamo Moscou no jogo de volta das oitavas de final. No primeiro jogo os italianos venceram por 3 a 1. Já o Verona terá pela frente a Lazio, no próximo domingo, em Roma, pelo Italiano.