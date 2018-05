Com dois gols, Luis Fabiano se torna o terceiro maior artilheiro do São Paulo

SÃO PAULO - Luis Fabiano tem 18 meses para marcar 53 gols e festejar nova marca no Morumbi. A missão é complicada e difícil para essa temporada, mas o atacante imagina que pode "incomodar" Serginho Chulapa na artilharia histórica com a camisa do São Paulo. Ao deixar sua marca duas vezes diante do CSA, na quarta-feira, o camisa 9 são-paulino se tornou o terceiro maior goleador do clube, ao lado de Teixeirinha, com 189 bolas nas redes. Teixeirinha era o artilheiro do time na década de 1940. Naquela época, o time tinha uma frente de respeito, com Bazzoni, Remo, Hemédio, Teixeirinha e Novelli.

Ao anotar o terceiro gol na vitória sobre os alagoanos quarta, no Morumbi, Luis Fabiano alcançou a impressionante marca de 11 gols em 16 jogos na temporada. Sua média é de 0,68 gol por jogo. Se mantiver o desempenho, o atacante precisaria de mais 77 partidas para chegar ao topo da artilharia tricolor e desbancar Serginho, que fez 242 gols com a camisa do São Paulo.

"Venho escalando pouco a pouco rumo à artilharia do clube. É difícil buscar o Serginho, mas tenho mais um ano e meio de contrato para tentar assustar o 'Negrão'", disse Luis Fabiano na saída do Morumbi, reconhecendo que tem essa meta, apesar de não ser nada fácil.

Se depender de Muricy Ramalho e dos companheiros, Luis Fabiano pode sonhar alto. Prova disso é que o treinador já orientou seus meias e também o atacante Osvaldo de como a bola deve chegar aos pés do artilheiro. "Todos têm de acostumar com o seu estilo. Com ele agora é bola curta, não adianta passe cumprido. E dentro da área ele é perigosíssimo", afirmou Muricy. "O Luis Fabiano não é mais de grande explosão, precisa de assistência, por isso abro bem o Osvaldo."

OS 10 MAIORES

1º Serginho - 242 gols

2º Gino - 233 gols

3º Luis Fabiano e Teixeirinha - 189 gols

4º França - 182 gols

5º Luizinho - 173 gols

6º Müller - 160 gols

7º Leônidas - 144 gols

8º Maurinho - 136 gols

9º Raí - 128 gols

10º Prado - 121 gols