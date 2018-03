Com dois gols no fim, Atlético de Madrid vira sobre o Celta pelo Espanhol

O Atlético de Madrid conseguiu uma reação nos minutos finais e derrotou o Celta de Vigo por 3 a 2 neste domingo, em casa, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Depois de ficar por duas vezes atrás do marcador, o time anfitrião chegou à vitória com um gol aos 41 e outro aos 43 do segundo tempo.

O resultado manteve o Atlético na quarta colocação, com 42 pontos, a quatro de distância do Sevilla, o terceiro colocado, e a oito do líder Real Madrid. O Celta está em décimo lugar, com 30.

No duelo deste domingo, os visitantes surpreenderam e saíram na frente do placar com um gol do argentino Gustavo Cabral aos seis minutos de partida. O Atlético reagiu rápido e deixou tudo igual com um golaço de Fernando Torres, aos 11. O centroavante dominou de costas para o gol na entrada da área e de puxeta surpreendeu o goleiro adversário.

Torres ainda teve a chance de deixar o time anfitrião em vantagem aos 30, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. No segundo tempo, o Celta voltou a surpreender com um gol de John Guidetti, aos 33 minutos.

O novo empate veio com Ferreira-Carrasco, que acertou um belo chute de primeira sem chances para o goleiro adversário. A heroica virada foi sacramentada por Griezmann. Após cruzamento na área, Gameiro ajeitou de cabeça e o atacante francês empurrou para as redes.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético visitará o Sporting Gijón, no sábado. No domingo, o Celta receberá o Osasuna. É provável que o time de Madri poupe alguns jogadores na partida, já que na semana seguinte, no dia 21, visitará o Bayer Leverkusen no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.