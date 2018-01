Com dois jogadores a mais, Palmeiras só empata com Guará Visivelmente abalado pela eliminação precoce da Copa do Brasil, o Palmeiras entrou em campo neste domingo pela 18.ª rodada do Campeonato Paulista e realizou, contra o Guaratinguetá, uma das suas piores partidas nesta temporada. O time alviverde chegou a estar perdendo por 2 a 0 e, mesmo com dois jogadores a mais que o adversário, só conseguiu fazer dois gols e empatar a partida. A sorte do time do técnico Caio Júnior é que o Bragantino perdeu para o Sertãozinho por 1 a 0 e manteve ainda acesa a esperança da classificação dos palmeirenses, que agora somam os mesmo 32 pontos que o time de Bragança Paulista, porém com um saldo de gols inferior. O Guaratinguetá começou o jogo com tudo e aos 20 segundos abriu o placar. Carlinhos foi a linha de fundo e cruzou na cabeça de Dinei que apenas teve o trabalho de deslocar o goleiro Diego Cavalieri. Nervoso, o Palmeiras tentou reagir logo, mas errava muitos passes no meio-de-campo. Satisfeitos com o placar, os visitantes tocavam bem a bola envolviam os anfitriões. Apático, o Palmeiras apareceu na partida aos 18 minutos. Edmundo recebeu um presente da zaga do Guaratinguetá e deu ótimo passe para Valdívia. O chileno sozinho, mas em posição legal, não conseguiu dominar a bola. Quando o Palmeiras conseguiu melhorar um pouco na partida, sofreu o castigo. Em um contra-ataque rápido Diego recebeu livre pela direita e na entrada da grande área soltou uma bomba sem chances para o goleiro Diego. Completamente perdido em campo o Palmeiras assistia o Guaratinguetá jogar. Aos 38 minutos, Dinei quase fez mais um. O atacante do Guará recebeu passe, passou pela zaga palmeirense e ficou cara a cada com Diego, que salvou os anfitriões mais uma vez. Aos 46 minutos, Valdívia marcou de cabeça e descontou para o Palmeiras. O Palmeiras voltou para a etapa complementar com duas substituições. Valmir e Willian, respectivamente no lugar de Leandro e Florentín, mas continuava perdido no jogo. Aos os seis minutos, Tobi recebeu o segundo amarelo por falta no meio-de-campo e foi para o chuveiro mais cedo. Mesmo com um homem a mais, o Palmeiras pouco ameaçava o gol do Guaratinguetá. Aos 20 minutos, Valdívia sofreu pênalti. Edmundo só conseguiu cobrar três minutos depois e empatou a partida para o time alviverde. Aos 25, Alex Silva recebeu o segundo amarelou e também foi expulso, deixando os visitantes com nove jogadores em campo. Com a desvantagem numérica, os visitantes abandonaram o ataque de vez e passaram apenas a se defender. O Palmeiras, por sua vez, tentava pressionar, mas esbarrava na falta de criatividade de seu meio-de-campo, que se limitava a cruzar a bola na área. Sumido na partida, Edmundo praticamente não tocava na bola e o time alviverde continuava desorganizado em campo. Mesmo com quatro minutos de acréscimo, os donos da casa não conseguiram virar o jogo. PALMEIRAS 2 X 2 GUARATINGUETÁ Palmeiras - Diego Cavalieri; Amaral, Nen, David e Leandro (Valmir); Pierre, Martinez, Michael (Osmar)e Valdivia; Edmundo e Florentín (Willian). Técnico: Caio Júnior. Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Carlinhos, Jeci e Júnior; Tobi, Célio, Magal e Michael (Alex Silva); Dinei (Léo Mineiro)e Vandinho (Rafael Pedro). Técnico: Márcio Araújo. Gols Dinei, aos 20 segundos e 30 minutos; Valdívia aos 46 do primeiro tempo e Edmundo (de pênalti), aos 23 do segundo tempo. Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Cartões amarelos - Edmundo, Tobi, Magal, Célio, Florentín, Dinei, Vandinho e Edson Bastos. Cartões vermelhos - Tobi, Alex Silva. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo-SP.