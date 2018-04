Com dor muscular, Alisson desfalca o Vasco na Bahia Um dos poucos destaques do Vasco neste começo de Campeonato Brasileiro, Alisson deve desfalcar a equipe no jogo da terceira rodada, contra o Vitória. Na véspera da partida, nesta sexta, já em Salvador, o meia emprestado pelo Cruzeiro ao time carioca treinou à parte, com dores no coxa.